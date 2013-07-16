Во Львове проходит Международная конференция по вопросам военного образования

Участие в конференции принимают около 40 участников из военных образовательных и научных учреждений Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Мавритании, Македонии, Монголии, Сербии, Молдовы, а также представители НАТО и Европейского Центра исследований проблем безопасности имени Джорджа Маршала, с которым Министерство обороны Украина сотрудничает на протяжении нескольких лет.

Целью мероприятия является изучение передового опыта стран-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира» в области организации подготовки военных специалистов в соответствии с современными требованиями, а также международный обмен опытом по вопросам применения в учебном процессе высших учебных заведений современных методик, учебных программ и способов организации дистанционного обучения.

– Руководство Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины уделяет большое внимание проведению этой конференции в Украине, ведь в этом году мы присоединились к программе НАТО по совершенствованию военного образования. Использование этой программы позволит существенно улучшить процесс подготовки военных специалистов для украинской армии, – отметил заместитель директора Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мартынюк.

Начальник Академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук поздравил участников мероприятия на галицкой земле.

– В условиях реформирования Вооруженных Сил Украины руководство государства поставило задачу перед Министерством обороны вывести подготовку военных специалистов на качественно новый уровень, который бы отвечал современным международным стандартам. При этом одним из важных аспектов реформирования считается оптимизация ресурсного обеспечения жизнедеятельности военных учебных заведений. При таких условиях мы рассматриваем присоединение Украины к международной программе совершенствования военного образования, как возможность изучать и внедрять международный опыт стран-членов НАТО и участниц программы «Партнерство ради мира», а также делиться с партнерами собственными достижениями, – отметил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

В течение трех дней во время работы в группах участники обсудят вопросы развития и совершенствования военного образования, в частности применение различных методик обучения.

Также для гостей будет проведено ознакомление с учебно-материальной базой Академии и системой подготовки будущих офицеров украинской армии.