На учениях "Си Бриз-2013" состоялось практическое занятие по морской десантной подготовке

В украинско-американских учениях "Си Бриз-2013" с приглашением представителей флотов других стран личный состав 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины отработал ряд элементов берегового компонента.

По словам командира батальона морской пехоты подполковника Дмитрия Делятицького, тренировки происходили на четырех оборудованных учебных местах, во время чего военнослужащие десантной штурмовой роты под командованием капитана Вадима Бондаренко выполнили ряд нормативов по подготовке техники к преодолению водных преград, ее эвакуации при возникновении внештатных ситуаций, вождению боевых машин БТР-80 и порядка загрузки-выгрузки техники на большой десантный корабль ВМС Украины "Константин Ольшанский".

Оценивая действия своих подчиненных, офицер отметил, что, как обычно, морпехи на достойном уровне справились с возложенными на них задачами и продемонстрировали высокую боевую выучку, что всегда должно быть присуще настоящему украинскому "черному берету".

- Сегодня нам пришлось работать на необорудованном побережье. Конечно, это не просто, но мы всегда должны быть готовы оперативно выполнить задачи по противодействию международному пиратству и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в любой "горячей точке" планеты, - подчеркнул подполковник Дмитрий Делятицький.

Он также сообщил, что у военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины уже есть опыт предоставления помощи гражданскому населения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, два года назад именно благодаря слаженным действиям "черных беретов" и экипажа БДК "Константин Ольшанский" удалось своевременно эвакуировать из опаленной гражданской войной Ливии граждан Украины и других стран мира. И в этом смысле нынешнее учения "Си Бриз", в ходе которого по методике Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей международными экспертами продолжается самооценка 1-го уровня роты морской пехоты, является важным этапом на пути как к совершенствованию боевой выучки личным составом этого подразделения, так и в дальнейшей его участия в операциях международных коалиционных сил по поддержанию безопасности в Черноморском и других регионах планеты.

В свою очередь о ходе, цель и тактическую составляющую нынешних украинского-американских маневров проинформировал и присутствует во время проведения практического занятия по морской десантной подготовке руководитель учений "Си Бриз-2013" контр-адмирал Денис Березовский.

По его убеждению, подобные мероприятия способствуют укреплению международного сотрудничества Украины с другими странами мира и дают возможность военным обменяться опытом, чтобы впоследствии совместно и согласованно отреагировать на угрозы, связанные с международным пиратством и последствиями чрезвычайных ситуаций.

- Планируя обучение, мы всегда стараемся менять тактическую обстановку и усложнять задачи вовлеченным в него военным морякам. В отличие от предыдущих раз, в этом году военные отрабатывать задача не поэтапно, а в комплексе и в условиях реального времени. Рекогносцировку местности учебно-боевых действий командиры подразделений не проводили, где и в какой местности им придется действовать по вводным им неизвестно. И при таких обстоятельствах маневры должны быть еще более полезными и позволят по-настоящему проверить командирские и профессиональные качества их участников. А главная наша цель - чтобы экипажи фрегата "Гетман Сагайдачный", БДК "Константин Ольшанский" и личный состав 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты по достоинству были оценены международными военными экспертами и в дальнейшем не только эпизодически, а на постоянной основе в составе международных коалиционных сил принимали участие в операциях по поддержанию безопасности в море и на суше, - подчеркнул контр-адмирал Денис Березовский.