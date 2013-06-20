На Черноморском полигоне продолжается полевой выход воспитанников Одесского лицея

Первым этапом полевых занятий для лицеистов стало испытание 15-ти километровым маршем. При этом маршрут движения был выбран достаточно сложный: трасса пролегала по пересеченной местности, имела множество труднопроходимых участков. Свои коррективы в нагрузки и препятствия также внесла жаркая погода.

Во время отработки вопросов тактической подготовки, ориентировки в степных условиях воспитанники лицея приняли участие в практических стрельбах из стрелкового оружия, провели тренировку по преодолению общевойсковой полосы препятствий. Одним из эпизодов полевых учений также стало отражение атаки диверсионной группы условного противника.

По словам начальника Одесского лицея с усиленной военной и физической подготовкой полковника запаса Владимира Додула, его воспитанники под руководством опытных инструкторов и преподавателей в рамках проведения военной игры закрепили теоретические основы тактической, огневой, инженерной и физической подготовки, военной топографии и методы защиты от радиационного, химического и биологического оружия на практике. Помогали лицеистам усвоить военную науку военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады.

- Полевой выход обязательно повлияет на дальнейшую подготовку лицеистов, поможет каждому из них эффективнее закрепить теорию и сплотить воинский коллектив. Все это обязательно будет способствовать становлению этих ребят, как защитников Отечества. И нет сомнения, что все они займут достойное место в Вооруженных Силах нового образца, будут достойно с честью служить украинскому народу, - подчеркнул полковник запаса Владимир Додул.