На Черниговщине завершился XIV-й военно-патриотический сбор для молодежи

Возможность почувствовать настоящий армейской закалке и пройти военные учения украинской молодежи при поддержке Министерства обороны Украины организовала Всеукраинская общественная организация "Общественное движение" За Будущее ".

Участники сбора стали 150 представителей учащейся молодежи из разных уголков Украины. Это преимущественно школьники 14-16 лет. Кроме них в соревнованиях также приняли участие и члены спортивных клубов и студенты вузов. Их традиционно распределили по возрастной категории 4 команды: "Сокол", "Орел", "Барс" и "Рысь", которые представили себя собственным девизом и песней.

Четыре дня юноши и девушки провели в военных условиях: жили в казарме, выполняли все элементы армейского расписания, питались в солдатской столовой.

Каждое утро команды получали новые задания на участие в военном, спортивном, туристическом и культурном блоках. На полигоне части, они выполняли нормативы по настройке радиосвязи, защиты от оружия массового поражения, на время снаряжали магазин патронами, а также разбирали и собирали автомат. В качестве военных наставников - опытные военнослужащие танковой бригады. Главная задача которых состояла - сопровождать, обучать своих подопечных и следить за безопасностью каждого участника.

Изюминкой соревнований стало исполнение упражнений стрельбы из автомата Калашникова и преодоления "полосы разведчика".

Торжественная церемония закрытия сбора состоялась на строевом плацу 1-й отдельной танковой бригады. Кубок победителя в упорной завоевала команда "Рысь", второе место досталось команде «Барс», а почетное третье место разделы между собой "Сокол" и "Орел".

Все участники были награждены специальными призами и гармотамы от организаторов.

- Команды достойно прошли армейскую школу и доказали, что здоровый дух украинской молодежи способен преодолеть все препятствия и трудности на пути к победе, - отметил заместитель командира танковой бригады по воспитательной работе подполковник Александр Серидко.

В свою очередь командир сбора, координатор ВОО "Общественное движение" За Будущее "Михаил Харечко поблагодарил военнослужащих бригады.

- У молодежи большое желание почувствовать на себе как быть защитником Отечества не на словах, а на деле. Ежегодно мы получаем все больше заявок на участие в таких мероприятиях. Поэтому мы планируем уже осенью этого года провести "Школу выживания" для молодежи на базе этой воинской части, - поделился планами на будущее Михаил Харечко.