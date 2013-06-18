Министерство обороны избавляется от взяточников в погонах

Решением районного суда г. Симферополя военный комиссар признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, вымогательство и получение взятки). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 3 года, и с конфискацией имущества. Кроме того, чиновник лишен воинского звания "подполковник".

Как было установлено в ходе следствия, в период с октября 2011 года по март 2012 года военный комиссар за предоставление отсрочки от прохождения срочной службы и сокрытие материалов о совершении административных правонарушений от правоохранительных органов требовал от граждан призывного возраста и их родственников денежные средства в сумме 17 000 гривен.

Более 13 тысяч гривен руководитель военкомата получил сам, а остальные средства - с помощью собственной матери.