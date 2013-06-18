В фестивале военных оркестров приняли участие три оркестра ВМС ВСУ

В этом году фестиваль был посвящен 230-й годовщине со дня основания нашей флотской столицы – города-героя Севастополя. В нем также принимали участие военные оркестры из Российской Федерации, Турции, Греции, Франции и ФРГ.

Стоит отметить, что Севастополь, который сейчас является главной базой флотов двух братских государств – Украины и России, был представлен двумя оркестрами с каждой стороны: от ВМС Украины в фестивале приняли участие оркестры Центра военно-музыкального искусства и Академии ВМС им. П.С.Нахимова, а от Черноморского флота РФ – флотский оркестр и оркестр отдельной бригады морской пехоты. Украинская и российскую стороны также представили оркестр 36-й отдельной бригады береговой обороны ВМС из пгт Перевальное, и оркестр штаба Южного военного округа РФ (г. Ростов-на-Дону).

От других стран в фестивале принимали участие 4-й оркестр Военно-воздушных сил Германии, оркестр Военно-воздушных сил Греции, военно-исторический оркестр «Мехтер» (Турция) и оркестр сухопутных войск города Лион (Франция).

В течение трех дней военные музыканты исполняли композиции для жителей и гостей Севастополя на разных площадках города.

Церемония открытия фестиваля, в котором приняли участие представители дипломатического корпуса стран-участниц, состоялась на Графской пристани Севастополя, а затем оркестры из Украины, России, Турции, Греции, Франции и Германии прошли марш-парадом по центральным улицам города.

В воскресенье состоялось торжественное гранд-дефиле на мысе Хрустальном у памятника «Солдат и матрос».

В понедельник, 17 июня, участники фестиваля прошли марш-парадом по улицам Феодосии и представили избранные произведения своего репертуара на заключительном гала-концерте в этом крымском городе.