В Киеве прошли торжества по случаю Дня медицинского работника Украины

В торжественном собрании и церемонии награждения военных медиков принял участие Заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко. Обращаясь к присутствующим, он передал приветствие военным медикам от Министра обороны Украины Павла Лебедева и отметил, что профессиональная деятельность медицинского персонала Вооруженных Сил Украины заслуживает высшей похвалы, теплые слова уважения и человеческой благодарности.

Передавая слова приветствия от Павла Лебедева, заместитель Министра обороны Украины отметил, что сегодня разработана и утверждена "Программа реформирования и развития системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года". Она будет обеспечивать социальные гарантии на бесплатную медицинскую помощь военнослужащим, ветеранам военной службы, участникам боевых действий и членам их семей. Также Артуро Бабенко отметил, что основой и гордостью кадрового потенциала медицинской службы является 86 заслуженных врачей и работников здравоохранения, 135 докторов и кандидатов наук, 20 профессоров и 76 доцентов. Славу выдающихся медиков сегодня продолжает новое поколение врачей, которые воспитаны в собственной Украинской военно-медицинской академии, и уже стали настоящими специалистами военной медицины.

Министр обороны Украины Павел Лебедев сегодня уверен, что личный состав медицинской службы Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем с достоинством нести высокое звание военного медика и своими новыми достижениями впишет яркие страницы в боевую и трудовую историю медицинской службы Вооруженных Сил Украины.

Лично от себя Артуро Бабенко отметил, что сегодня отечественном оборонному ведомству есть чем гордиться. Кроме прочего - военной медициной.

- То, что военные медики - одни из лучших подтверждает их профессионализм, состояние военных лечебных учреждений и, самое главное, благодарность пациентов, - отметил заместитель Министра обороны Украины Артуро Бабенко. Отдельно он отметил, что военные медики - это профессионалы высокого класса, которым доверяют простые люди - их пациенты.

По случаю праздника директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины генерал-майор Сергей Борисюк зачитал праздничный приказ Министра обороны Украины, и лучшие были награждены грамотами, благодарностями и ценными подарками.

После завершения торжественных мероприятий состоялся праздничный концерт. Военных медиков приветствовали артисты Национального президентского оркестра, художественным руководителем которого является Народный артист Украины, профессор Анатолий Молотай. Присутствующие на мероприятии стали свидетелями премьеры песни "Бригада 103" в исполнении Заслуженного артиста Автономной Республики Крым Анатолия Юрченко.