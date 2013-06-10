Общественная организация "Фонд Защитник Отечества - спасатель" расширяет свою географию

Тысячи граждан, в том числе и военнослужащие, которые по воле обстоятельств оказались наедине с проблемами, связанными с сохранением здоровья как своего, так и членов семей. Но именно благодаря деятельности данного благотворительного фонда военные получили возможность почувствовать себя не брошенными в своей беде и нужными государству.

Так, очередная адресная помощь в рамках проекта предоставлена ​​военнослужащим и членам их семей с базы хранения технических средств, которой командует подполковник Денис Гардубей. Десять тысяч гривен на лечение выделено бывшему военнослужащему части сержанту контрактной службы Владимиру Х. пять тысяч - прапорщику Алексею М. на оздоровление ребенка. Командир части в присутствии всего личного состава базы хранения от имени фонда вручил им соответствующие сертификаты.

- В наше непростое время очень важно, чтобы те, кто нуждается в экстренной помощи, не чувствовал себя брошенным и никому не нужным, - отметил подполковник Денис Гардубей. - И в этом аспекте деятельность "Фонда Защитник Отечества - Спасатель" очень актуальна и необходима, тем более, что процесс оформления необходимых документов и выделения определенных средств прошел без задержек и бюрократических осложнений. А тот факт, что программа реально действует не только в столице и крупных городах, но и дошла до нашего небольшого города Лубны, очень показателен в том смысле, что она действительно рассчитана и действует для людей, а не для пиара или статистики.

Слова искренней благодарности в адрес программы "Спаси жизнь" прозвучали также и от военнослужащих, получивших денежные сертификаты. Благотворительные средства позволят больным пройти в ближайшее время рекомендованные процедуры и курсы лечения.