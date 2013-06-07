В Украине завершила свою работу группа румынских верификаторов

Целью работы инспекции было убедиться, не проводится ли военная деятельность, о которой бы Украина должна была бы сообщить всем государствам-участникам ОБСЕ.

Такой деятельностью является обучения, к которым привлекается по крайней мере 9000 личного состава, или 250 танков, или 500 боевых бронированных машин, или 250 единиц артиллерии, калибром 100 мм и выше.

В район инспекции вошли военные части 8-го и 13-го армейских корпусов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Во время мероприятия инспекционная группа посетила 95 оаэмбр, 30 омбр, 12 ип, Житомирский учебный центр, Новоград-Волынский полигон, Ровенский учебный центр и 7 брТА, где встретилась с представителями командования корпусов и военных частей, а также совершила вертолетный облет района инспекции.

Инспекционную группу возглавлял полковник Михал Манта – начальник центра верификации Румынии, с украинской стороны группу сопровождения возглавлял старший офицер Управления верификации Генерального штаба ВС Украины подполковник Владислав Пономарев.

Инспекция проводилась в рамках мер укрепления доверия и безопасности, что особенно актуально в свете председательства Украины в ОБСЕ.

По результатам проведенной инспекции инспекционная группа Румынии убедилась, что Украина выполняет свои международные обязательства, о чем Румынская сторона сообщит по официальным каналам всем государствам-участникам ОБСЕ.