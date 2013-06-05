Украинские вертолеты в Конго обеспечили сопровождение войск Миссии ООН

В режиме постоянной готовности вертолета Ми-24 дежурят на определенных аэродромах и готовы по первой команде подняться в небо.

С целью отработки общей задачи между воздушными и наземными подразделениями Миссии ООН с аэродрома Гома была поднята в небо пара украинских ударных вертолетов. Командиры экипажей полковник Владимир Пастухов и подполковник Роман Дубинецкий обеспечили воздушное сопровождение вертолетов Южной Африки и прикрытие высадки десанта. Другая пара вертолетов Ми-24 под руководством подполковника Александра Богославца и майора Александра Антонечко совершила воздушную поддержку действий наземного подразделения и сопровождение вертолетов «Орекс» в район базирования.

По заключению руководства Миссии ООН в Демократической Республике Конго, каждое из подразделений выполнило задачу на высоком уровне. Все это – результат ежедневного кропотливого труда и понимание миротворцами разных стран важности обеспечения мира в этой стране.

Стоит отметить, что в этой летной смене украинские миротворцы налетали почти пятнадцать часов, что составляет наибольшее однодневное время налета по итогам шести месяцев выполнения ими миротворческих задач на Африканском континенте.