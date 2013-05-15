Новая отправка призывников Луганщины пополнит ВСУ военнослужащими срочной службы

78 будущих защитников Отечества будут проходить службу по всей территории Украины в частях Вооруженных Сил и других военных формирований Украины.

– Все кандидаты на службу проходят тщательный медицинский и психологический осмотр. Несмотря на то, что с каждым годом в Вооруженные Силы призывается все меньше граждан, выбрать есть из кого, – рассказал старший врач областной призывной комиссии Луганского областного военкомата Александр Корякин.

Однако, по словам медиков, состояние здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу. В подавляющем большинстве – это заболевание позвоночника, зрения, двигательного аппарата, даже ожирение.

Планируется, что этой весной из Луганской области в воинские формирования Украины будет призвано 700 юношей, что на 100 человек меньше, чем в прошлом призыве.

Начальник отдела комплектования и призыва – заместитель Луганского военного комиссара подполковник Алексей Сироштанов сообщил, что с начала года на контрактную службу из области уже призвано более 70 граждан от запланированных 148.