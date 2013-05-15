Участники конференции в Киеве рассматривают вопросы организации пастырской работы в ВСУ

Организатором мероприятия, которое проходит в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины, выступило Всеукраинское межконфессиональное религиозное христианско-военное братство.

Участие в работе конференции принимают представители отечественных силовых структур, священнослужители всех православных конфессий и Украинской греко-католической церкви, а также приглашенные участники из стран СНГ, Болгарии, Великобритании и США.

Во время секционных заседаний рассмотрены вопросы организации пастырской работы в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины.

Участники конференции всесторонне проанализируют опыт организации в Украине пастырской опеки по сравнению с мировой практикой, духовно-патриотическое влияние христианского вероучения на морально-психологическое состояние и поведение военнослужащих и правоохранителей, семьи и молодежи, а также рассмотрят научную и профессионально-прикладную составляющую института священничества как церковно-общественного явления.

Значительное внимание во время мероприятия будет уделено обсуждению вопросов духовно-патриотического воспитания молодежи: христианского наставничества и молодежного капелланства.