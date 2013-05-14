Украинские вертолетчики приняли участие в учениях подразделений Миссии ООН и армейской авиации ВС Конго

Целью учений, которые проводились под руководством бригадного генерала Халифа Джаведа, была отработка элементов взаимодействия между авиационными и наземными подразделениями разных стран и осуществление руководства действиями подчиненных с воздуха и с земли в случае обострения ситуации безопасности в регионе.

От украинского контингента к учениям были привлечены группа авиационного наведения и пара вертолетов Ми-24, от уругвайского и пакистанского вертолетных отрядов – по два вертолета Bell-212 и вертолеты Пума. Вооруженные силы Демократической Республики Конго представили вертолеты Ми-24.

В течение учений был проведен осмотр территории и разведка определенных участков местности. По команде украинских наводчиков из зоны ожидания вызывались украинские и конголезские вертолеты, которые условно атаковали учебные цели. Также ударные вертолеты отработали упражнения по сопровождению, прикрытию и огневой поддержке наземных подразделений Миссии ООН.

По итогам совместных учений бригадный генерал Халид Джавед отметил профессионализм действий украинцев.

– К учениям такого уровня впервые привлечены авиации вооруженных сил Конго. Благодаря украинским авианаводчикам и экипажам Ми-24 они выполнили запланированные задачи.

В течение совместных летно-тактических учений украинские экипажи Ми-24 провели 8 летных смен, налетав в африканском небе более двадцати часов.

Сегодня экипажи украинского отдельного вертолетного отряда в Демократической Республике Конго продолжают выполнять задачи Миссии ООН по разведке местности и патрулированию районов, входящих в зону их ответственности.