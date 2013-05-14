Украинская военная делегация принимает участие в заседании Военного комитета НАТО

Во время пребывания в штаб-квартире НАТО делегация Вооруженных Сил Украины примет участие в заседаниях Военного комитета НАТО в формате стран-контрибуторов операции НАТО в Афганистане, Международной тренировочно-совещательной миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» и многонациональных сил в Косово. Также предусмотрено участие украинских военных в церемонии передачи полномочий Верховного Главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, которая состоится в Стратегическом командовании НАТО по операциям (г. Монс, Бельгия).

Основным мероприятием для делегации ВС Украины во время пребывания в штаб-квартире Альянса станет участие в проведении заседания Военного комитета НАТО в формате с Украиной на уровне начальников генеральных штабов. Кроме того, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины адмирал Игорь Кабаненко планирует провести ряд двусторонних встреч в штаб-квартире Североатлантического альянса с целью обсуждения текущих аспектов участия Вооруженных Сил Украины в операциях Европейского Союза и НАТО, а также практических вопросов военного сотрудничества с партнерами.