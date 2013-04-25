Минобороны принимает меры для заселения военнослужащих в новые квартиры

К совещания привлекались руководящий состав Департамента капитального строительства министерства обороны Украины и Главного квартирно-эксплуатационного управления ВС Украины, представители застройщиков и инициативных групп жителей квартир из указанных городов по адресам ул. Симферопольское шоссе, 24-Е, ул. Луговая, 3-А и ул. Павлика Морозова, 18 соответственно.

– Инициатором проведения этого совещания стал министр обороны Украины, учитывая значительное количество обращений граждан по вопросам обеспечения жильем. Должны достичь консенсуса между подрядчиками, застройщиками и владельцами квартир с целью заселения объектов, строительство которых началось в 2006-2010 годах. Сегодня есть немало нерешенных вопросов относительно таких домов, в том числе в Крымском регионе, – сообщила директор Департамента капитального строительства министерства обороны Украины Лариса Храмченко.

По ее словам, по всем этим объектам министерство обороны Украины выполнило свои обязательства в полном объеме. Планируется провести подобные совещания с представителями заинтересованных сторон по объектам жилищного строительства из всех регионов Украины.

– В частности, на сегодня уже отработаны вопросы по объектам в Западном и Южном регионах с привлечением как представителей застройщиков, так и инициативных групп собственников полученных ордеров, – отметила Лариса Храмченко.

При этом каждая из сторон имела возможность высказать свое видение решения той или иной проблемы с застройками.

Учитывая изложенные на совещании замечания и предложения, Лариса Храмченко от министерства обороны Украины обратилась к застройщикам с требованием в определенные сроки выполнить свои обязательства по вводу в эксплуатацию и подключению по постоянной схеме инженерных наружных сетей электро- и водоснабжения дома в Керчи. А также отремонтировать крышу, которая была повреждена во время недавнего шторма. Директор Департамента капитального строительства также акцентировала внимание на необходимости охраны дома застройщиком до момента заселения жильцов.

По двум другим ведомственных домах в Феодосии и пгт Щебетовка после рассмотрения проблемных вопросов были установлены сроки приема-передачи их на баланс города и приняты соответствующие решения по устранению недостатков, допущенных при строительстве.

После совещания во время общения с представителями инициативных групп и в телефонном режиме также был решен еще ряд вопросов с руководителями ЖЭКов и коммунальных служб.