Более 82,5 тысячи военнослужащих приняли участие в Дне окружающей среды
18:12, 20 апреля 2013Армия
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В рамках проведения Всеукраинской акции по озеленению и благоустройству "За чистую окружающую среду" сегодня, 20 апреля, военнослужащие и работники ВС Украины всех частей и учреждений Вооруженных Сил высадили более 200 тысяч деревьев и кустарников почти по всей территории Украины.
В общем, по местам дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Украины участие в акции приняли более 82,5 тысяч человек. Они убрали около 5000 гектаров территории, ликвидировали 629 несанкционированных свалок, благоустроили около 60000 квадратных метров газонов.
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