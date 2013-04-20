Более 82,5 тысячи военнослужащих приняли участие в Дне окружающей среды

18:12, 20 апреля 2013
Армия
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В рамках проведения Всеукраинской акции по озеленению и благоустройству "За чистую окружающую среду" сегодня, 20 апреля, военнослужащие и работники ВС Украины всех частей и учреждений Вооруженных Сил высадили более 200 тысяч деревьев и кустарников почти по всей территории Украины.

 

В общем, по местам дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Украины участие в акции приняли более 82,5 тысяч человек. Они убрали около 5000 гектаров  территории, ликвидировали 629 несанкционированных свалок, благоустроили около 60000 квадратных метров газонов.

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