Более 82,5 тысячи военнослужащих приняли участие в Дне окружающей среды

В общем, по местам дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Украины участие в акции приняли более 82,5 тысяч человек. Они убрали около 5000 гектаров территории, ликвидировали 629 несанкционированных свалок, благоустроили около 60000 квадратных метров газонов.