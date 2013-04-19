Французские военные летчики похвалили уровень подготовки украинских курсантов-пилотов

Основная цель визита иностранных военных на Харьковщину заключалась в обмене опытом по вопросам подготовки летного состава. В течение нескольких дней зарубежные гости знакомили украинских военных с организацией подготовки специалистов летного состава Французской Республики.

– Нам было интересно узнать о французской методике наземной подготовки курсантов к полетам, порядке использования и возможностях их тренажеров, критерии распределения курсантов по родам авиации и т.д., – отметил ВИО начальника ХУВС полковник Андрей Алимпиев.

Авиационные специалисты университета презентовали отечественную систему подготовки курсантов-пилотов ХУВС и летчиков-инструкторов 203-й учебной авиационной бригады, что в Чугуеве.

При осмотре учебно-материальной базы летного факультета гости ознакомились с методикой тренажерного обучения курсантов университета. А представитель иностранной делегации и опытный летчик – подполковник Жером Кофлар испытал на практике тренажер реактивного самолета Л-39 «Альбатрос». После завершения виртуального полета он рассказал о своих впечатлениях во время полета.

– Самолет очень маневренный, а сам тренажер позволяет отрабатывать большое количество упражнений по пилотированию и боевому применению. В управлении он немного похож на французский самолет типа «Alpha Jet». Спасибо за такую техническую возможность, так сказать, почувствовать себя украинским летчиком, – поделился впечатлениями французский летчик.

Познакомились иностранцы и с комплексным тренажером вертолета Ми-8МТВ, который позволяет не только имитировать работу систем перед полетом и в полете, а также позволяет моделировать отказы систем в полете в реальной динамике.

Об особенностях тренажерной подготовки курсантов-летчиков французской стороне подробно рассказал заместитель начальника летного факультета по учебной работе подполковник Юрий Полянский.

– В наших специализированных классах ребята учатся выполнять полетные задания и отрабатывают действия при возникновении нештатных ситуаций. Поэтому еще до начала управления настоящей боевой техникой они овладевают определенными навыками пилотирования, – рассказал подполковник Юрий Полянский.

Также во время рабочих встреч широко обсуждались вопросы организации обучения, различных программ международного обмена опытом.