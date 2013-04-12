В Крыму продолжаются мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Так, недавно для выполнения практических стрельб из автомата АК-74 почти две с половиной тысячи школьников юго-восточного Крыма посетили Черноморский тренировочный центр морской пехоты, где командиром майор Алексей Узунов. Этот полигон, расположенный неподалеку от пгт. Старый Крым, у подножия горы Малый Агармыш, весной становится стрельбищем для тысяч школьников из Керчи, Феодосии, Судака и близлежащих районов – Ленинского, Белогорского, Кировского, Нижнегорского и Советского.

С самого утра ученики 11 классов добирались до полигона на автобусах, предоставленных местными властями. Детей сопровождали их наставники – «военруки» и военные комиссары. И на этот раз морские пехотинцы во главе с майором Владимиром Баранюком на учебных местах воссоздали для старшеклассников условия, приближенные к боевым. Погрупно юноши и девушки проходили инструктаж от «черных беретов», как действовать в той или иной обстановке, практически отрабатывали элементы ведения огня, учились защищаться от оружия массового поражения, надевали на скорость противогазы и общевойсковые защитные комплекты.

– Масштабное мероприятие прошло хорошо. Благодаря тесному сотрудничеству с военными частями в нашем регионе, в частности с батальоном морской пехоты ВМС Украины, педагоги имеют возможность предоставить юношам и девушкам не только теоретические знания, но и возможность почувствовать в руках настоящее боевое оружие, отработать полученные умения на практике, – подчеркнул руководитель методического объединения преподавателей предмета «Защита Отечества» образовательных учреждений Феодосии полковник в отставке Александр Плоткин.

По словам Александра Плоткина, такие учебно-полевые сборы является логическим завершением курса предмета «Защита Отечества». Во время таких занятий внимание также уделяется различным элементам тактической подготовки. Школьники роют окопы, учатся правильно обустраивать и занимать боевые позиции, действовать в оборонном и наступательном бою. При выполнении учебного упражнения по стрельбе школьники выстреливают более десятка боевых патронов. А во время тренировок по защите от ОМП даже преодолевают опасные участки, условное заражение которой имитируется дымовыми шашками ДМ-11.

А в Государственном научно-испытательном центре Вооруженных Сил Украины, где командиром летчик-испытатель генерал-майор Герой Украины Юрий Тишков, уже более 20 лет успешно воспитывают молодежь на славных военных традициях в Музее авиации и космонавтики. Только за прошлый год директор Музея подполковник запаса Александр Анищенко и его заместитель майор запаса Виктор Кимаковский провели экскурсии и тематические беседы для 7000 гостей Центра. Большинство посетителей – это учащиеся, представители общественности и СМИ. Только за этот год музей уже посетила почти тысяча школьников. Обзором музея визит в воинскую часть не заканчивается. Военные, как и преподаватели, занимаются военной подготовкой подрастающего поколения, а под руководством офицеров юноши и девушки имеют возможность потренироваться в накачке автомата АК-74, узнают свежие новости из жизни асов-испытателей самолетов и вертолетов. Вот и во время этого апрельско-майского месячника боевой славы испытатели гостеприимно распахнут двери музея для учащихся Приморского судостроительного института, технического лицея и трех местных школ.