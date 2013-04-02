К ликвидации последствий непогоды привлекались 7743 военнослужащих

Всего от Вооруженных Сил Украины к выполнению задач привлекалось 359 единиц техники и 7743 военнослужащих.

Определенными силами и средствами было очищено 8116 километров автомобильных дорог, эвакуированы 1303 гражданских автомобиля, организовано 7 пунктов обогрева и питания, на которых спасли от холода и обеспечили питанием 338 гражданских лиц.

В Киеве силами личного состава Вооруженных Сил Украины расчищено 13 станций метро, 123 остановки общественного транспорта, 12 дворов и 45 км тротуаров (общая площадь – 136 тыс. кв. метров).