К ликвидации последствий непогоды привлекались 7743 военнослужащих
15:47, 02 апреля 2013Армия
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С 15 по 29 марта Вооруженные Силы Украины выполняли задачи по ликвидации последствий непогоды на территории Украины в 11 областях – Киевской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской, Черкасской и в городе Киеве.
Всего от Вооруженных Сил Украины к выполнению задач привлекалось 359 единиц техники и 7743 военнослужащих.
Определенными силами и средствами было очищено 8116 километров автомобильных дорог, эвакуированы 1303 гражданских автомобиля, организовано 7 пунктов обогрева и питания, на которых спасли от холода и обеспечили питанием 338 гражданских лиц.
В Киеве силами личного состава Вооруженных Сил Украины расчищено 13 станций метро, 123 остановки общественного транспорта, 12 дворов и 45 км тротуаров (общая площадь – 136 тыс. кв. метров).
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