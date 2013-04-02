Заместитель Министра обороны провел прием граждан по личным вопросам

Подавляющее большинство из них касались улучшения жилищных условий военнослужащих и членов их семей.

В частности, майор запаса Сергей Пиреу обратился к заместителю Министра обороны Украины – руководителю аппарата с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления ему единовременной денежной компенсации с последующим исключением из очереди на получение жилья.

Бывший военнослужащий просил принять во внимание тот факт, что он является инвалидом войны, находится в очереди на получение жилья с декабря 1992 года, а, начиная с 1998 года, находится в очереди на внеочередное получение жилья.

Внимательно выслушав военного пенсионера, заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата предоставил слово представителю департамента финансов оборонного ведомства, который сообщил автору обращения, что вопрос о выделении дополнительного финансового ресурса, предусмотренного направить на выплату бывшим офицерам единовременной денежной компенсации, сейчас находится в Кабинете министров.

В качестве альтернативного пути решения проблемы, заместитель Министра обороны Украины дал поручение соответствующим должностным лицам совместно с автором обращения проработать вопрос по обеспечению бывшего офицера и членов его семьи жильем в любом областном центре. Кроме того, Владимир Можаровский дал поручение в кратчайшие сроки в установленном порядке подготовить список из числа военнослужащих, которые имеют особые заслуги перед Украиной, являются кавалерами государственных наград, имеют почетные звания, но, к сожалению, до сих пор не обеспечены жильем от Министерства обороны Украины.

– Люди, имеющие соответствующий статус – это наши уважение и гордость. А значит, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить им достойные условия для жизни, – отметил Владимир Можаровский.

Гражданин Александр Малашенок из Мелитополя обратился к заместителю Министра обороны Украины – руководителю аппарата с просьбой приложить все усилия, чтобы сохранить и восстановить материально-техническую базу спортивного комплекса, который был построен еще во времена СССР, а сейчас, после ряда реорганизационных мероприятий, находится на территории военного городка в состоянии, являющимся непригодным для занятий по физической подготовке и спорту.

– Я хочу поблагодарить вас, Александр Николаевич, за активную гражданскую позицию. Ведь все мы заинтересованы в том, чтобы не только военнослужащие, но и наши дети были физически закаленными, – отметил Владимир Можаровский.

Вместе с тем, заместитель Министра обороны Украины – руководитель аппарата дал поручение представителю департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины обстоятельно изучить ситуацию и дать предложения по решению затронутой проблемы.

– В случае если будут выявлены факты небрежного отношения к исполнению своих служебных обязанностей со стороны должностных лиц, мы направим материалы проверки в правоохранительные органы, – отметил Владимир Можаровский.

Суть обращения еще одного человека, прибывшего на прием – подполковника запаса Александра Гуменюка из Киева – заключалась в просьбе получить разрешение на изменение статуса жилья из служебного на постоянное. При приеме Александру Леонидовичу представитель Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины предоставил исчерпывающие разъяснения что, согласно приказу Министерства обороны Украины, изменять статус служебного жилья запрещено. Прежде всего, такое решение обусловлено значительным недостатком фонда служебного жилья. Вместе с тем, Владимир Можаровский дал соответствующим должностным лицам Министерства обороны Украины поручение подготовить на имя Министра обороны Украины докладную с просьбой в качестве исключения рассмотреть обращение бывшего военнослужащего.

На основании всех решений, принятых во время приема заместителем Министра обороны Украины – руководителем аппарата Владимиром Можаровским, в Управлении по работе с гражданами и доступом к публичной информации Министерства обороны Украины был составлен протокол. В установленный срок авторам обращений будет предоставлено письменный ответ.