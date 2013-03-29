Военные спасатели в Либерии тренируются оказывать помощь пострадавшим ночью

Фото: Минобороны Украины

Следующим шагом после того, как украинские спасатели прошли теоретические и практические тренировки с безпарашутного десантирования с вертолета Ми-8 с помощью бортовой лебедки днем, стала отработка действий ночью.

Личный состав спасательной парашютно-десантной группы, под руководством начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 56-го отдельного вертолетного отряда полковника Сергея Ромицина, исполнил с режима висения вертолета Ми-8 спуски-подъемы ночью с 20-25-метровой высоты с помощью спускового устройства на сушу и имитировал оказания необходимой помощи пострадавшим.

- При безпарашутном десантировании с помощью бортовой лебедки спасателям, как правило, приходится работать на ограниченных площадках, - рассказывает заместитель командира отряда военный летчик 1 класса подполковник Александр Чаплинский. - Поэтому от командира экипажа во время висения вертолета нужна точность в каждом его движении, что позволит осуществить удачный спуск-подъем. А это обусловлено умением пилота и общим четким взаимодействием между членами экипажа.

Для достижения такой сноровки летно-подъемный состав отрабатывал различные упражнения, в частности элементы посадки на площадку ограниченных размеров. Это упражнение предполагает вертикальный подъем вертолета на определенную высоту, затем снижение с выдержкой заданного места.

Стоит отметить, круглосуточно для проведения поисково-спасательных операций в отдельном вертолетном отряде дежурит экипаж Ми-8. После поступления сигнала поисково-спасательный вертолет уже через 30 минут должен быть в воздухе.