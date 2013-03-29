Украинские курсанты приняли участие в курсе подготовки младших офицеров ООН в Швеции

Фото: Минобороны Украины

В состав делегации, которую возглавил начальник учебно-тренировочного комплекса кафедры тактики факультета боевого применения войск академии старший лейтенант Вадим Беспека, вошли курсанты разных факультетов военного вуза.

Кроме украинских и шведских военнослужащих в 10-дневном курсе приняли участие представители Швейцарии, Нидерландов, Норвегии, Грузии, Пакистана, а также стран Африки.

– Основной целью нашего пребывания в Швеции было участие в практических и теоретических занятиях по дисциплинам, которые предусмотрены программой курса. В частности, мы прослушали курс лекций по «Структурам и задачам миротворческих операций», «Отношениям между военнослужащими и гражданским населением», «Защите гражданского населения», «Военным наблюдателям ООН», а также практически научились патрулировать во время миротворческих операций, нести службу на блокпосту и правилам конвоирования, – сообщил старший лейтенант Вадим Беспека.

По словам офицера, во время финальной части курса состоялись итоговые практические занятия, где слушатели разных стран в составе многонациональных миротворческих подразделений применяли полученные знания на практике, с учетом процедур ООН. Сценарии при этом были максимально приближены к боевым. Курсанты украинской Академии сухопутных войск также испытали себя на должностях командиров многонациональных отделений и взводов.

– Несмотря на то, что мы впервые принимали участие в таком мероприятии, по отзывам руководства курсов, курсанты украинского военного вуза показали достаточно высокий уровень подготовки, – отметил Вадим Беспека. – Эти знания, несомненно, будут систематизированы и использованы для подготовки будущих офицеров в нашем учебном заведении.

Делегация академии также ознакомилась с системой подготовки специалистов для сухопутных войск в Колледже сухопутных войск Королевства Швеция, получила информацию об учебно-материальной базе учреждения, имитационно-стрелковый комплекс, учебные аудитории и социально-бытовую инфраструктуру. Украинские военнослужащие приняли участие в выполнении упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия Вооруженных сил Королевства Швеция.

Во времена досуга военнослужащие осмотрели исторические и архитектурные достопримечательности столицы Швеции – Стокгольма.