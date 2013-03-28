Воспитанники Академии сухопутных войск провели полевой выход

У курсантов факультетов ракетных войск и артиллерии, подготовки специалистов по обеспечению войск и подготовки специалистов инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты на полигоне начались практические занятия согласно специализаций. Полевая подготовка будущих офицеров проходит на базе Международного центра миротворчества и безопасности, что на Львовщине.

- Несмотря на сложные погодные условия, все мероприятия учебных планов происходят вовремя и без срывов. Для проведения полевого выхода есть все необходимые технические средства, в том числе и тяжелая инженерная техника для качественной практической подготовки, - сообщил начальник Академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

На протяжении двух недель, курсанты-артиллеристы будут оттачивать на практике свои теоретические знания по тактике, инженерному обеспечению, артиллерийской разведке, автоматизированным системам управления, управлению действиями артиллерийских подразделений. Они будут выполнять упражнения стрельб из стрелкового оружия, метание боевых гранат и вождение боевых машин. Кроме того, курсанты, обучающиеся по специальности "Управление действиями подразделений наземной артиллерии" и "Артиллерийская разведка", во время практических занятий по стрельбе и управлению огнем будут выполнять огневые задачи из пушек МТ-12 "Рапира", гаубиц Д-30, минометов 2С12 "Сани" и систем залпового огня БМ-21 "Град".

Воспитанники этого вуза, обучающихся по инженерным специальностям, кроме практических занятий по общевойсковым дисциплинам и выполнению упражнений стрельб из стрелкового оружия, активно совершенствуют навыки по специальности. В частности, применяют приобретенные теоретические знания по взрывному делу, инженерному обеспечению боя, инженерным заграждениям, эксплуатации и ремонту инженерной техники, переправы и водолазной подготовки.

Будущие командиры подразделений инженерных войск практически выполняют задачи по применению инженерных машин разграждения и другой тяжелой техники. А опытные преподаватели, учитывая погодные условия, организовали занятия таким образом, чтобы курсанты могли овладеть выполнением основных задач инженерных подразделений в зимний период. Ярким примером этого является проведение занятий на водоеме, где расположен комплекс водолазной подготовки вуза. Там воспитанники факультета учатся проводить инженерную разведку ледового покрова.

- Не всегда переправа через водную преграду организуются с помощью специальных технических средств, а именно понтонов и плавучих транспортеров, - сообщил преподаватель кафедры инженерной техники майор Александр Колос. - Иногда возможно использование природных обстоятельств, как в данном случае - лед.

Курсанты с помощью специальных средств должны замерить толщину льда по всему маршруту переправы и рассчитать, какое количество военной техники и личного состава способно одновременно переправиться с одного берега на другой.

По истечении двухнедельного полевого выхода с курсантами вышеупомянутых факультетов, практические полевые занятия начнутся для воспитанников факультета боевого применения войск и факультета аэромобильных войск и разведки вуза.