Министр обороны Лебедев встретился с послом Азербайджана
19 марта 2013 года в Киеве состоялась встреча Министра обороны Украины Павла Лебедева с Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в Украине Ейнуллой Ядуллой оглу Мадатли.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах, наметили новые пути и направления партнерства. Отмечалось, что президенты обеих стран придают большое значение развитию двусторонних отношений между Украиной и Азербайджанской Республикой.
– Мы высоко ценим дружеские взаимоотношения в оборонной сфере между нашими странами и готовы и дальше их развивать, – отметил министр обороны Украины Павел Лебедев.
Глава оборонного ведомства проинформировал посла Азербайджана о возможности подготовки в высших военных учебных заведениях Украины иностранных военнослужащих.
– Имея большой потенциал в сфере военного образования, мы готовы начать подготовку офицеров и сержантов Вооруженных сил Азербайджанской Республики в высших военных учебных заведениях Украины, – отметил Павел Лебедев.
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Ейнулла Ядулла оглу Мадатли подчеркнул важность взаимных встреч для укрепления двусторонних отношений и отметил прогресс в сфере сотрудничества.
– Мы довольны тем, как происходит наше сотрудничество с Министерством обороны Украины. Все вопросы решаются быстро и при максимальном содействии украинской стороны, – подчеркнул он.