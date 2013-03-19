Министр обороны Лебедев встретился с послом Азербайджана

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах, наметили новые пути и направления партнерства. Отмечалось, что президенты обеих стран придают большое значение развитию двусторонних отношений между Украиной и Азербайджанской Республикой.

– Мы высоко ценим дружеские взаимоотношения в оборонной сфере между нашими странами и готовы и дальше их развивать, – отметил министр обороны Украины Павел Лебедев.

Глава оборонного ведомства проинформировал посла Азербайджана о возможности подготовки в высших военных учебных заведениях Украины иностранных военнослужащих.

– Имея большой потенциал в сфере военного образования, мы готовы начать подготовку офицеров и сержантов Вооруженных сил Азербайджанской Республики в высших военных учебных заведениях Украины, – отметил Павел Лебедев.

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Украине Ейнулла Ядулла оглу Мадатли подчеркнул важность взаимных встреч для укрепления двусторонних отношений и отметил прогресс в сфере сотрудничества.

– Мы довольны тем, как происходит наше сотрудничество с Министерством обороны Украины. Все вопросы решаются быстро и при максимальном содействии украинской стороны, – подчеркнул он.