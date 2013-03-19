Украинские военные приняли участие в мероприятиях по случаю Дня моряка-подводника

Первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев во время выступления на митинге поздравил собравшихся с праздником, выразил от имени командования и военного совета флота слова благодарности ветеранам войны и флота за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодых защитников Отечества. Вице-адмирал отметил тесное и конструктивное сотрудничество, которое имеет место в отношениях между украинскими и российскими подводниками, отметив при этом, что за последние годы это сотрудничество стало уже традиционным.

Завершилось мероприятие прохождением торжественным маршем подразделений почетного караула и военных оркестров двух флотов.

Командир подводной лодки «Запорожье» капитан 2 ранга Роберт Шагеев в интервью журналистам отметил, что в настоящее время продолжается плановая подготовка экипажа корабля. Он напомнил, что в 2012 году успешно завершились заводские испытания «Запорожья», впервые за много лет подводная лодка вышла в море, где совершила ходовые испытания в надводном положении, погружение на перископную глубину.

– Благодаря всесторонней помощи со стороны руководства государства, Вооруженных Сил и командования флота, нам удалось выполнить поставленные задачи. На текущий год у нас еще более амбициозная цель – ввести лодку в состав сил постоянной готовности, – отметил капитан 2 ранга Роберт Шагеев.

Также, по информации командира, планируется, что в этом году экипаж лодки будет сдавать курсовые задания, а сама лодка будет проходить доковый ремонт, а также участвовать в обучении разнородных сил и мероприятиях по случаю Дня флота Украины.

В Одессе также торжественно отметили 107-ю годовщину со дня создания подводных сил в составе военно-морского флота на территории Содружества независимых государств. По приглашению общественной организации «Объединение ветеранов-подводников, ветеранов флота и ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы города Одессы им. Героя Советского Союза контр-адмирала М.О.Лунина» в праздничных мероприятиях приняли участие военнослужащие местного гарнизона.

Начались торжества по случаю Дня моряка-подводника на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха имени Т.Шевченко. Для празднования здесь собрались ветераны, учащаяся и студенческая молодежь, представители государственных органов власти и местного самоуправления, общественных организаций.

Во время торжественного митинга от имени командующего Южного оперативного командования генерал-майора Анатолия Сиротенко, Военного совета и всего коллектива ветеранов подводников с праздником поздравил первый заместитель командующего Южного ОК генерал-майор Александр Розмазнин, а командир Западной военно-морской базы капитан 2-го ранга Евгений Кинзерский передал приветствие командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирала Юрия Ильина. Военнослужащие вручили ветеранам грамоты и приветственные адреса.

В свою очередь ветераны-подводники рассказали участникам митинга об особенностях службы на подводных лодках, героической судьбе одесситов контр-адмирала Николая Лунина и капитана 3-го ранга Александра Маринеско, поделились воспоминаниями о своих боевых буднях во время службы в подводных силах флота.

После завершения митинга собравшиеся возложили венки и цветы к могиле Неизвестному матросу.

В течение недели в одесских школах и дислоцированных в гарнизоне воинских частях и подразделениях запланировано проведение тематических мероприятий, посвященных чествованию ветеранов-подводников.