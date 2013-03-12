Подписана Дорожная карта по сотрудничеству ВС Украины с НАТО

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Целью заключения указанного документа является организация сотрудничества и получение экспертно-консультационной поддержки в области стандартизации, направленной на внедрение нормативных документов НАТО в Вооруженных Силах Украины, а также получение методической и практической помощи со стороны Агентства НАТО по стандартизации.

Документ определяет конкретные направления сотрудничества с Агентством НАТО по стандартизации, в частности: изучение опыта деятельности рабочих групп НАТО в области стандартизации, стажировки украинских офицеров в Агентстве НАТО по стандартизации, доступ к базе данных Агентства, участие в совместных проектах по подготовке соглашений по стандартизации и публикаций НАТО и другие.

Подписание Дорожной карты было осуществлено с НАТО Директором Агентства НАТО по стандартизации, доктором Шихангиром Акситом, и от Украины – первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майором Виктором Назаровым.

Во время своего выступления доктор Ш.Аксит положительно отметил уровень сотрудничества с Вооруженными Силами Украины в области стандартизации, а также подчеркнул важность внедрения практических шагов сотрудничества в рамках конструктивного партнерства с Альянсом.

В свою очередь генерал-майор Виктор Назаров поблагодарил за поддержку процессов реформирования Вооруженных Сил Украины, а также кратко очертил приоритеты относительно порядка имплементации положений этого документа в Вооруженных Силах Украины.

Присутствовавший на мероприятии Директор управления сотрудничества и региональной безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-майор Карлос Бранко также подчеркнул значимость момента и отметил, что подписание этого документа является важным шагом на пути достижения взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины с подразделениями вооруженных сил стран НАТО.

Имплементация положений Дорожной карты будет способствовать реализации требований стратегических документов Украины в области обороны и безопасности, и трансформации Вооруженных Сил Украины в соответствии с лучшими мировыми стандартами.