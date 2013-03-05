Украинские миротворцы в Косово приняли участие в учениях КФОР

На днях на военной базе "Vrelo", вблизи города Приштина, состоялись совместные учения португальского, венгерского и марокканского контингентов, входящих в состав многонациональной боевой группы "WEST" сил КФОР в Косово.

Во время проведения учений, в ходе которых отрабатывались элементы взаимодействия обеспечения передвижения войск КФОР, успешно демонстрировали свои навыки и возможности украинские военнослужащие из группы разминирования инженерной роты во главе с капитаном Олегом Снопко.

Отрядом обеспечения передвижения войск КФОР командовал командир инженерной роты капитан Андрей Братащук. В его подчинении находилась специальная тяжелая инженерная техника немецкого контингента. Также к учениям привлекался украинский медицинский автомобиль и врач медпункта.

После практической фазы выполнения поставленных задач, украинские саперы получили положительные отзывы от офицеров штаба КФОР. Отдельно был отмечен вожатый минно-розыскной собаки прапорщик Станислав Чепик, у которого уже есть опыт выполнения задач по инженерной разведке местности и обезвреживанию взрывоопасных предметов в составе Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан.

- Эти учения - еще одна возможность для военнослужащих инженерной роты продемонстрировать свой профессионализм, как это уже не раз было на подобных мероприятиях с португальской, польской и словенской ртами. В настоящее время, по заключению офицеров штаба КФОР, украинские инженерное подразделение готово к выполнению возложенных совместных задач как в составе многонациональной боевой группы "EAST", так и в составе многонациональной боевой группы "WEST", - отметил командир национального контингента 16-й ротации в Косово подполковник Илья Федоренко.