В Украине будет реформировано военное образование

– Согласно проекту Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, сегодня в Министерстве обороны прорабатывается программа реформирования военного образования, которая будет согласована с Министерством образования и науки Украины, – сообщил во время пресс-конференции в Доме правительства первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник.

По его словам, эта программа предусматривает, прежде всего, приведение в соответствие с потребностями Вооруженных Сил Украины количества военных профессионалов, которое необходимо готовить в высших учебных заведениях.

– Мы вернемся к практике, когда в течение четырех лет слушатели готовились и проходили обучение в статусе «студент», а далее те, кто изъявил желание связать жизнь со службой в Вооруженных Силах, переходили на форму обучения «курсант», – отметил первый заместитель руководителя оборонного ведомства.

Александр Олейник отметил, что при таких условиях количество преподавателей и других работников, задействованных сегодня в сфере военного образования, не будет сокращаться.

– Часть из них перейдет работать в высшие учебные заведения, в составе которых ныне существуют наши военные кафедры, факультеты или военные институты, – констатировал первый заместитель Министра обороны Украины.