Новую военную форму решили сделать более комфортной

– Настало время, когда необходимо менять военную форму одежды. Материал, из которого она изготавливается, должен быть более комфортным, пригодным для выполнения задач, которые сегодня стоят перед Вооруженными Силами Украины, – об этом заявил сегодня, 4 марта, во время пресс-конференции в Доме правительства первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник.

По его словам, новая военная форма одежды должна быть прочная, легкая и комфортная.

– Уже сегодня экспериментальные образцы новой военной формы одежды проходят испытания в отдельных подразделениях Вооруженных Сил Украины. Поэтому постепенно все украинские военнослужащие будут переодеты в новую форму одежды, – сообщил журналистам Александр Олейник.