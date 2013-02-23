Минобороны РФ просит украинских коллег урегулировать таможенные процедуры для перевооружения ЧФ

Об этом сообщил сегодня, 23 февраля, на брифинге представителям СМИ министр обороны Украины Павел Лебедев на полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (пгт. Десна).

- Министерство обороны Российской Федерации обратилось с тем, что они планируют проводить перевооружение своего Черноморского флота и попросило урегулировать вопросы таможенных процедур, - сказал руководитель оборонного ведомства.

Вместе с тем, Павел Лебедев подчеркнул, что вопрос таможенных процедур не входит в компетенцию Министерства обороны, поэтому соответствующие документы будут оформлены и переданы в Министерство доходов и сборов, в Кабинет Министров и Министерству финансов.

- Желание России понятно, ведь технологии идут вперед и желание перевооружить свой флот - справедливо. Поэтому необходимо решить все вопросы на законодательном уровне, учитывая интересы в том числе Украины как внеблокового государства, - сказал Министр обороны Украины Павел Лебедев.