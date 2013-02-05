Экипаж корвета "Тернополь" отработал учебно-боевые задачи в Черном море

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, во время выхода в море экипаж под командованием капитана 3 ранга Олега Григорьева отрабатывал курсовое задание по плаванию одиночного корабля, подготовки к ведению боевых действий.

В морском полигоне корвет "Тернополь" выполнил ряд боевых упражнений, в том числе ракетные и артиллерийские стрельбы по морской, воздушной и береговой целях, а также по выявлению и обезвреживанию плавающей мины.

Одновременно во взаимодействии с вертолетом Ми-14 морской авиационной бригады украинского ВМС моряки провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки противника, во время которого противолодочный корвет выполнил боевые упражнения по уничтожению подводной лодки противника и с противоторпедной защиты. Взаимодействуя с судном обеспечения "Балта", противолодочный корвет "Тернополь" провел обучение по передаче легких грузов на ходу, буксировки поврежденного надводного корабля, подхода и швартовки к судну, стоящий на якоре и находится в дрейфе. На корабле также проведен комплекс корабельных боевых учений и тренировок.

Командир бригады надводных кораблей капитан 2 ранга Алексей Доскато, который во время похода находился старшим на борту корвета "Тернополь", дал положительную оценку действиям экипажа. «Моряки противолодочного корвета с высокой эффективностью в плане приобретения необходимого опыта используют каждый выход в море, уверенно готовятся к выполнению дальнейших ответственных задач», - отметил капитан 2 ранга Алексей Доскато.