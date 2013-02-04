Ракетный корвет "Приднепровье" вернулся в строй после ремонта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, корабль под командованием капитана 3 ранга Анатолия Хапова, успешно выполнил поставленные перед ним задачи на период ремонта и перехода к месту постоянной дислокации. В непростых погодных условиях экипаж продемонстрировал высокий профессионализм и хорошую морскую выучку.

По информации начальника управления эксплуатации и судоремонта Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитана 1 ранга Михаила Токаря, при докового ремонта восстановлено обшивку корпуса, отремонтированы винто-рулевой комплекс, донная арматура корабля.

«Выход из ремонта" Приднепровье "является очередным свидетельством нашего плодотворного взаимодействия с николаевскими корабелами», - отметил капитан 1 ранга Михаил Токарь. Вскоре после завершения восстановления технической готовности, "Приднепровье" продолжит выполнять задачи в составе боевого ядра ВМС ВС Украины. В командовании флота уверены, что заводчанами успешно будет завершен ремонт и других кораблей.

В свою очередь, генеральный директор ПАО "Черноморский судостроительный завод" Валерий Калашников подчеркнул, что для николаевских корабелов основным приоритетом является качество выполненных работ.

«Мы обязаны отдать украинским военным морякам отремонтированы корабли. И хотя с этой задачей черноморцы справятся достойно », - убежден Валерий Калашников.

Следует напомнить, что в октябре прошлого года на "Черноморском судостроительном заводе" завершено комплексный ремонт корабля «Переяслав». Сейчас на предприятии завершается ремонт большого десантного корабля "Константин Ольшанский" и среднего десантного корабля "Кировоград".