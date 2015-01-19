Украинский контингент участвует в операциях против бандформирований в Конго

В мероприятиях задействован украинский национальный контингент 18 отдельного вертолетного отряда, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, в провинции Южное Киву, в 25 км на запад от населенного пункта Увира, подразделения миротворческих сил ООН и подразделения вооруженных сил ДР Конго провели очередную операцию под названием «Kamilisha Usalama 2» (Строительство мира 2) против одного из многих незаконных вооруженных формирований национально-освободительного фронта.

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Специальный представитель Генерального секретаря ООН в ДР Конго Мартин Коблер приветствовал успешное проведение операции и в очередной раз призвал повстанцев сделать выбор в пользу мира и добровольно разоружиться.