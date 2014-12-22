Минобороны подписало Меморандум о сотрудничестве с аудиторской компанией “KPMG - Украина”

Во время встречи глава отечественного оборонного ведомства отметил, что сегодня перед Вооруженными Силами Украины и государством в целом предстают вызовы, требующие оперативных и нестандартных решений, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Полторак отметил, что для усиления обороноспособности и безопасности нужно, прежде всего, восстановить и в некоторых случаях построить “с нуля” оборонительные и инфраструктурные оборонные объекты.

"Минобороны ищет новые и прогрессивные формы налаживания взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом. Мировая практика показала, что форма государственно-частного партнерства является оптимальным форматом совместного инвестирования. Поэтому принято решение пригласить представительство компании “KPMG - Украина” для совместной разработки законопроекта о государственно-частном партнерстве в оборонной сфере", - отметил он.

Компания “KPMG - Украина” на безвозмездной основе предоставляет оборонному ведомству консультационные услуги по разработке необходимого законопроекта.