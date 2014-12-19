В Минобороны рассказали о легендарном сапере, изображенном на новой почтовой марке

Об этом сообщил УНИАН сотрудник Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. львов) Тарас Грень.

По его словам, на почтовой марке изображено лицо одного из лучших саперов Вооруженных сил Украины, легендарного военного с позывным “Француз”, который длительное время находится в зоне антитеррористической операции и благодаря своему мастерству стал объектом „пристального внимания” со стороны сепаратистов.

Грень также сообщил, что военнослужащий родом из Подолья, является одним из лучших специалистов своего дела. Он участвовал в битве под Саур-Могилой - под плотным огнем противника создавал минные заграждения, чтобы спасти жизни наших бойцов. Несмотря на обстрел снайперов и вражеской пехоты, разминировал переправы и мосты, давая возможность украинским бойцам для маневра. Установленные им мины остановили колонны оккупационных войск Российской Федерации под Мариуполем. Количество обезвреженных им вражеских фугасов, противопехотных мин-ловушек и других взрывных устройств уже измеряется тоннами.

Читайте такжеВ Киеве презентовали почтовую марку, посвященную бойцам АТО (фото)„За голову этого мужественного военнослужащего Вооруженных сил Украины бандиты из так называемой “Новороссии” давали 30 тыс. долларов США. А глава Чечни - Кадыров удваивал ставку, при условии что “Француза” привезут в его резиденцию живым. Наш герой сейчас находится на востоке страны, прилагая все свое умение для защиты людей”, - отметил Грень.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря «Укрпочта» презентовала почтовую марку «За честь! За славу! За народ!», изготовленную специально ко Дню Вооруженных сил Украины и посвящена всем бойцам, которые защищают Украину от агрессора. Тираж марки - 183 тыс. экземпляров. Номинал марки - 2,00 грн. Количество марок в листе - 12 (3х4). На марке изображено лицо украинского воина в каске и надпись "За честь! За славу! За народ!".

Первый заместитель генерального директора УГППС «Укрпочта» Роман Стасив отметил: «На марке изображен собирательный образ украинского защитника, который был создан украинским художником Владимиром Тараном из фотографий реальных бойцов».