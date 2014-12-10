Более 270 сотрудников военных вузов побывали в зоне АТО

Согласно решению Министра обороны Украины, каждый научно-педагогический работник высшего военного учебного заведения, которое обучает и воспитывает курсантов, должен иметь опыт участия в АТО.

- На пальцах учить невозможно. И никогда преподаватель без боевого опыта не будет авторитетом. Будет принято решение относительно стажировки преподавателей в зоне АТО на разных должностях. Необходимо создать группу ученых, которая изучала опыт ведения боевых действий. И надо это делать не в Генштабе, Министерстве обороны, а там - в зоне АТО. Я требую сделать это немедленно, - заявил Министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак во время торжественной церемонии открытия мемориальной стелы “Защитнику Отчизны” в Национальном университете обороны Украины в декабре 2014 года.

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По информации Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины, более 270 научных и научно-педагогических работников высших военных учебных заведений выполняли задачи в зоне АТО. Кроме этого, сегодня в ВВУЗах проходят подготовку 172 слушатели и 150 курсантов - участников антитеррористической операции.

Опыт, накопленный военнослужащими во время стажировки в зоне АТО, постоянно внедряется в учебно-воспитательный процесс. Организовано изучение, обсуждение, анализ опыта ведения боевых действий в АТО и выработка путей повышения уровня подготовки курсантов, проводится корректировка содержания учебных дисциплин на основе добытого опыта применения воинских подразделений и частей по специальностям подготовки курсантов, введены в учебные программы комплексные практические занятия по тактической, огневой, специальной подготовки. Научно-педагогическими работниками ВУЗа, которые принимали участие в выполнении боевых задач непосредственно в зоне АТО, постоянно проводятся занятия и беседы с личным составом учебных заведений.

По результатам этой работы организовано разработку методических пособий (руководств, справочников, памяток и т.п.) должностным лицам подразделений по действиям в разнообразных условиях применения войск.

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В частности, в Житомирском военном институте имени С. П. Королева, который подчинен Департамента военного образования и науки Минобороны Украины, с апреля 2014 года организована стажировка научно-педагогических и научных работников в составе частей и подразделений Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО. На сегодня уже более 50% процентов научно-педагогических и научных работников военного института прошли такую стажировку.

На базе Национального университета обороны Украины в октябре 2014 года была проведена научно-практическая конференция “Проблемные вопросы подготовки военных специалистов в современных условиях и пути их решения с учетом опыта применения Вооруженных Сил Украины в антитеррористической операции”. По результатам конференции определены основные недостатки в подготовке военных специалистов и предложения по их устранению, спланировано проведение соответствующих мероприятий для улучшения качества обучения военных специалистов всех уровней.