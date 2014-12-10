Волынские меценаты передали бойцам АТО зимнюю одежду и обувь

В частности, от меценатов военнослужащие получили 80 пар зимних берцев, теплые сапоги, балаклавы и перчатки.

По словам исполняющего обязанности исполнительного директора Благотворительного фонда Владимира Кривовича, это не первая помощь военнослужащим механизированной части. Благотворители регулярно выделяют средства на закупки имущества и через волонтеров передают приобретенные вещи на передовую украинским армейцам.

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- Мы не оставляем без внимания подразделения Вооруженных Сил Украины и стараемся держать контакты с бойцами. Поддерживаем отмобилизованных, проходящих подготовку на армейских полигонах. Это наша, украинская армия и наш долг помогать ей, - заверил Владимир Кривович.

В свою очередь военнослужащие поблагодарили представителей Фонда за оказанную материальную помощь и патриотическую жизненную позицию.