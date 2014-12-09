В Луганской области не обнаружены места массовых захоронений украинских воинов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети."В результате поисковых мероприятий в Луганской области не подтверждены места вероятных захоронений украинских воинов", - говорится в сообщении.

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Офицеры группы военно-гражданского сотрудничества провели совместную разведку местности с представителями волонтерской организации "Цитадель" в бывших местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской области относительно выявления неустановленных мест захоронений военнослужащих.

В Ново-Айдарском районе обследованы места дислокации подразделений ВСУ, которые в сентябре были обстреляны реактивными системами залпового огня типа "Смерч", "Ураган" и "Град" со стороны террористов. Об этом свидетельствуют найденные фрагменты данных типов вооружения.

Были найдены кресты с венками, которые отмечают места гибели бойцов. В ходе раскопок установлено, что в этих местах захоронения отсутствуют, а установленные кресты с венками определяют лишь места гибели военнослужащих.

В результате общения с представителями органов местного самоуправления и опроса местных жителей еще раз было подтверждено, что на следующий день после обстрелов военнослужащие ВСУ провели эвакуацию всех погибших. Позже, через несколько дней, была осуществлена эвакуация уничтоженной и поврежденной военной техники.

К началу холодов военные и подразделения ГСЧС частично выполнили зачистку определенных участков местности от взрывоопасных предметов. Офицеры группы военно-гражданского сотрудничества провели разъяснительную работу среди местных жителей относительно соблюдения мер безопасности до выполнения полной зачистки этой территории.