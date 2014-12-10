В Славянске офицеры ВСУ передали препараты детской больнице

Во время визита офицеры передали медицинском учреждении медикаменты для лечения маленьких пациентов на общую сумму десять тысяч гривен, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщил руководитель группы координации гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Александр Житник, во время проведения плановой организационной работы было выяснено, что для качественного лечения детишек в больнице существует потребность в отдельных видах медицинских препаратов.

По его словам, военнослужащими подразделения была скоординирована работу благотворителей, волонтерских организаций и неравнодушных граждан для решения этого проблемного вопроса.

"Люди откликнулись. Уже через двое суток, от благотворителей из Киева поступила адресная финансовая помощь на закупку лекарств для маленьких пациентов больницы. В присутствии представителей средств массовой информации, вместе с работницей медицинского учреждения, в одной из аптек мы закупили необходимые медицинские препараты и передали их в больницу", - рассказал полковник Александр Житник.

"Мы хотим и стараемся делать все от нас зависящее, чтобы все дети Донбасса имели счастливое детство, были здоровыми и никогда не видели ужас войны", - подчеркнул офицер.

Главный врач детской больницы города Славянска Валерий Светличный поблагодарил военнослужащих за оказанную помощь и заботу о маленьких жителей Донетчины.

"Большая благодарность нашим военным за человечность и доброту сердец. Мы со своей стороны также готовы оказывать любую помощь армии. Меня переполняют положительные эмоции. Сегодня стало известно, что для нужд отделения интенсивной терапии и реанимации больницы, военнослужащие гражданско-военного сотрудничества организовали доставку груза с электрическим генератором. От всего сердца спасибо вам!", - сказал он.