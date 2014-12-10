На Львовщине проходит слаживание новосозданная артиллерийская бригада
На базе Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного продолжается боевое слаживание подразделений новосозданной 44 отдельной артиллерийской бригады.
В частности, бойцы отдельного подразделения бригады, вооруженного 152-миллиметровыми пушками «Гиацинт-Б», провели контрольные занятия по управлению огнем дивизиона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
По словам заместителя командира бригады, процесс боевой учебы воинов имеет краткосрочные сроки и высокую интенсивность проведения практических занятий.
"Это требование времени. Подразделения бригады увеличили дистанцию ведения огня на расстояние до 10 километров. Такой подход характерен для выполнения задач в зоне проведения АТО. Наши военнослужащие ежедневно проводят занятия с учетом опыта боевых действий на востоке нашего государства", - отметил офицер.
По итогам выполнения огневых задач отдельное артиллерийское подразделение бригады получило твердую «четверку» и показало хорошую готовность к выполнению задач по назначению.