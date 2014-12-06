Президент присвоил звание Героя Украины трем бойцам АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как говорится в сообщении, Кривоносов возглавлял сводное подразделение ротной тактической группы, которая охраняла государственную границу с Россией в районе населенного пункта Дьяково Донецкой области. Майор 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил погиб 4 августа во время обстрела из системы «Град» позиций украинских военных. Он прикрыл собой подчиненных, когда ракета попала в блиндаж, и тем самым спас им жизнь.

Читайте такжеПрезидент передал армии более 100 единиц боевой техникиМайборода как командир экипажа самолета АН-26 с мая по июль 2014 года выполнил 35 боевых вылетов для перевозки военных, вооружения, материально-технических средств в зону АТО, проводил эвакуацию раненых и больных. Майор Майборода погиб 14 июля в Краснодонском районе Луганской области, когда его самолет подбили ракетой «воздух-воздух». «Он до последнего пытался управлять воздушным судном, что позволило остальным членам экипажа эвакуироваться», - говорится в сообщении.

Майор Петракивский возглавляет группу специального назначения оперативного командования “Север” Вооруженных сил. 20 июля группа военных под его руководством обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона “Айдар” к аэропорту Луганска. Группа попала в засаду. В ходе боя Петракивский получил тяжелое ранение в голову, но продолжал руководить действиями группы и выносил раненых в безопасное место. В результате была обеспечена передислокация колонны техники, сообщили в пресс-службе.