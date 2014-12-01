Украинцы перечислили армии уже свыше 151 миллиона гривень

Из этой суммы 139,762 миллиона гривень - денежные переводы на материально-техническое, остальные - на медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины.

С помощью звонков на единый мобильный номер “565” на поддержку Украинской армии перечислено 36,908 миллиона гривень (все - на материально-техническое обеспечение ВС Украины).

Кроме того, на счета Минобороны поступило 155,86 тысячи долларов США, 78,6 тысячи евро, 5,3 тысячи чешских крон, 450 канадских долларов, 140 швейцарских франков, 12,5 тысячи польских злотых. Всего продано иностранной валюты в гривневом эквиваленте 3 млн 166,5 тысячи гривень.

Министерство обороны, Вооруженные Силы Украины выражают искреннюю благодарность всем неравнодушным гражданам, которые присоединились к благотворительной акции “Поддержи Украинскую армию”, и продолжают оказывать помощь отечественным Вооруженным Силам с целью повышения их боеготовности и укрепления обороноспособности государства.