Семья погибшего в зоне в АТО харьковчанина получила орден сына

14 августа 2014 года был подписан Указ Президента Украины о награждении Станислава Майсеева государственной наградой (посмертно), однако лишь вчера родители погибшего в июле в зоне АТО воина смогли ее получить. Вручение ордена состоялось на дворе Шевелевської общеобразовательной школы Балаклейского района, которую закончил Станислав.

Отныне, на здании школы будет висеть мемориальная доска, посвященная герою. По словам директора школы Юлии Коптяевой, учителя и ученики очень волновались в этот день, ведь для них, Станислав не просто бывший выпускник, но и настоящий Герой.

- Мы до этого дня не готовились и мы этого дня никогда не ждали. Потому что год назад никто и предположить не мог, что выпускник нашей школы оставит эту землю, и что этот ученик будет похоронен на кладбище как защитник своей Родины, - призналась Юлия Николаевна.

На открытие мемориальной доски в школу пришли не только ученики, родственники, представители районной администрации, военкомата, но и бойцы полка специального назначения. Именно спецназовцы, с которыми проходил службу Майсеев, привезли государственную награду солдата домой. Заместитель командира группы, Руслан, рассказал, что у Станислава было большое желание жить, поэтому он будет жить до тех пор, пока о нем будут помнить.

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