Военные испытали модернизированный вертолет Ми-2

Чтобы определить основные характеристики вертолета в воздухе, военные ученые из Чернигова выполнили 44 испытательных полета общей продолжительностью 56 часов. В небе вертолет Ми-2 при выполнении фигур пилотажа и при наборе высоты показал хорошие результаты. В частности, на высоту 4000 метров модернизированный вертолет поднимается всего за 12 минут.

- Результаты испытаний подтверждают, что представителям завода удалось создать практически новую машину. Модернизированный летательный аппарат имеет лучшие характеристики по сравнению с базовым вертолетом, и будет на 20 процентов более экономным при выполнении заданий. Данными испытаниями мы завершили очередной этап реализации проекта по развитию отечественного вертолетостроения, - рассказал начальник Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины полковник Владимир Башинский.

Кроме этого, в комплексе с модернизированным Ми-2, оценивался новый малоразмерный двигатель АИ-450М, который был разработан на Государственном предприятии «Ивченко-Прогресс». В настоящее время двигатель является опытным образцом и изучается с целью дальнейшего применения для летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины.