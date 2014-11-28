Ривне взяло шефство над артиллерийским катером ВМС ВСУ

В мероприятии приняли участие представители городского совета во главе с городским головой Владимиром Хомко, председатель городской организации союза ветеранов Афганистана Сергей Зинич, общественные активисты и журналисты. От Военно-Морских Сил ВС Украины на торжествах присутствовали командир воинской части капитан-лейтенант Виталий Лежнюк, командир артиллерийского катера старший мичман Алексей Лабзяк и старший мичман Павел Машлай.

Ривненский союз ветеранов Афганистана уже несколько лет подряд занимается военными моряками. За это время проведено ознакомительную поездку в место базирования военного катера. Жители Ривне увидели где и как живут военные моряки и как выполняют задачи по предназначению. Ведь воинский коллектив ежедневно совершенствует свои профессиональные навыки и выполняет задачи по охране акватории порта города Одесса. Следует заметить, что за этот год катер преодолел более двух тысяч морских миль.

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- Сегодня мы сделали следующий шаг, который станет началом новой страницы в истории города Ривне и сотрудничеством с Военно-Морскими Силами Украины, - рассказал капитан-лейтенант Виталий Лежнюк. - Мы не только подписали соглашение, но и посетили несколько местных школ и лицеев, пообщались с воспитанниками. Все это будет способствовать лучшему пониманию задач Вооруженных Сил Украины на современном этапе, а особенно морской составляющей обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства, - заверил офицер.

По завершению торжеств городской председатель Ривне Владимир Хомко вручил военнослужащим дизельный электрогенератор для автономного электропитания и электросварочный аппарат. Также он заверил военных, что помощь будет осуществляться и впредь пообещав финансовую поддержку. В ответ военные моряки поблагодарили шефов за помощь ВМС.