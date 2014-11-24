Мотопехотный батальон получил от жителей Черниговщины внедорожник, джип и два реанимобиля

Так, в Чернигове бойцы отдельного мотопехотного батальона получили два автомобиля скорой помощи. Средства на приобретение транспортных средств собрали представители благотворительного фонда «Территория жизни», женская сотня самообороны, художественный коллектив «Сиверские клейноды», капелла бандуристов им. Вересая и другие неравнодушные граждане.

Состояние реанимобилей полностью удовлетворяет военных: автомобили оснащены всем необходимым для оказания первой неотложной медицинской помощи в дороге, укомплектованы носилками, аппаратом искусственной вентиляции легких, системами подачи медицинских газов и автономного электропитания, оснащены обогревом салона.

Кроме этого, украинские военнослужащие получили бронированный внедорожник «УАЗ» и джип «Hyundai Galloper». Эти машины будут использоваться для перевозки бойцов. Для военных их приобрели патриотически настроенные граждане Менского района Черниговщины и представители общественной организации «Менская сотня».

Командир отдельного мотопехотного батальона поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, активную гражданскую позицию и подчеркнул, что полученные автомобили помогут выполнять важные задачи в рамках проведения антитеррористической операции.