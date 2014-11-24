В Одессе грузинская диаспора организовала сбор средств на нужды раненых бойцов и детей-переселенцев

Поддержку украинским военным и членам их семей выразили представители грузинской диаспоры, которые по инициативе общественной организации «Грузинский культурно-образовательный центр «Иверия» и Грузинского национально-культурного общества «Сакартвело» провели концерт-ярмарку «Друзья навсегда».

На протяжении всей благотворительной акции присутствующие имели возможность убедиться в гостеприимстве грузинского народа, почувствовать его неповторимый культурный колорит, а также осмотреть и купить представленные картины, написанные рукой грузинских и украинских художников, и специально привезенные из Грузии многочисленные национальные сувениры, игрушки, аксессуары, украшения и элементы национальной одежды.

Как рассказали представители грузинской диаспоры в Одессе, все вырученные от этого мероприятия средства будут направлены на поддержку детей из семей переселенцев из Донецкой и Луганской областей, детей погибших в зоне АТО украинских военнослужащих и на нужды Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Об этом рассказал присутствовавший во время проведения благотворительного концерта-ярмарки Консул - руководитель Консульства Грузии в Одессе Манучар Цоцонава.

В своей речи он поблагодарил всех представителей общественных организаций, причастных к организации проведения этого важного мероприятия, главной целью которого является оказание материальной помощи раненым воинам и детям, которые в раннем возрасте на себе испытали все страдания и ужасы войны.

- Дружба между нашими народами проверена веками. Сегодня Украина переживает тяжелые времена, и грузинский народ как никто другой это понимает. Этой благотворительной акцией мы не только стараемся материально помочь нашим украинским друзьям, но и выражаем братскую поддержку всему украинскому народу и желаем ему скорейшего завершения боевых действий и восстановления мирной жизни на своей земле, - подчеркнул Цоцонава.