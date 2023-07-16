Путину придется сделать выбор, отметил советник Байдена.

Выход из зерновой сделки в будущем будет стоить России огромных дипломатических издержек.

Такое заявление сделал советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News. На вопрос, видят ли они признаки того, что Путин может продлить действие соглашения, он ответил уклончиво. "Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин. В последние месяцы он был "во всех направлениях" по этой инициативе", - сказал он.

Салливан считает, что существует вероятность как выхода Российской Федерации из зерновой инициативы, так и продолжения участия в ней.

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"Если она выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к тому, чтобы страны глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии могли получать необходимое им продовольствие по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Так что это выбор, который придется сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами над этим", - подчеркнул советник Байдена.

Зерновая сделка: последние новости

Как известно, 22 июля прошлого года в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании портов и вывозе украинского зерна. Срок его действия истекает 17 июля.

Россия постоянно шантажирует мир продолжением этого соглашения, требуя пойти на уступки и подключить "Россельхозбанк" к системе SWIFT. Незадолго до его завершения Путин объявил, что они могут "приостановить" свое участие в соглашении.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за необходимость продления зерновой сделки и увеличение сроков ее действия. Впоследствии он сказал, что они с Путиным согласны в том, что соглашение нужно продлить. В то же время в Кремле говорят, что не делали таких заявлений.

По данным журналистов, сегодня утром Одесский порт покинуло последнее судно, которое следовало в рамках этого соглашения.

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