По словам президента, Украина сосредотачивается на усилении противовоздушной обороны, а не на заявлениях Маска в отношении разных стран Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сосредотачивает внимание на других тревогах, и в частности, которые звучат из-за угрозы российских ракетных атак, а не тех, которые звучат со стороны америеанского миллиардера Илона Маска. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндской Республики Элиной Валтонен.

В частности, у президента спросили, вызывают ли у него тревогу заявления Илона Маска, который в последнее время пытается вмешиваться в политику европейских стран и поддерживать силы, которые предположительно критически относятся к Украине, в частности, не вызывает ли это беспокойство относительно продолжения поддержки Украины.

"Украина почти три года в войне. И мы за эти три года построили очень сильные и прочные отношения со странами не только Европейского Союза, а со странами мира, всей Европы", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что Украина имеет большую финансовую поддержку.

"Мы говорим о десятках миллиардов евро на поддержку как нашего бюджета, так и нашей армии, и о гуманитарной поддержке", - сказал Зеленский.

При этом, сейчас глава государства сосредотачивает внимание на других тревогах. Зеленский отметил:

"Зимой, я концентрируюсь, извините, на других тревогах, которые, к сожалению, звучат пока в украинском небе, и поэтому, мы концентрируемся на усилении нашей противовоздушной обороны. Мы базируемся на контрактах, не на эмоциях. На контрактах через наши сильные договоренности со странами мира".

Он напомнил, что Украина уже заключила двусторонние соглашения по безопасности с 27 странами. В этих соглашениях есть конкретные годовые финансовые показатели.

"И сегодня мы говорим о конкретном уже 2025-й год и там есть конкретные суммы на что тот или иной процент идет", - сказал Зеленский и добавил, что основывается на доверии и на договоренностях с этими странами.

Также в этих соглашениях есть базовые договоренности по украинской армии. А в соответствии с решением Еврокомиссии будут выделяться средства на зарплаты украинцев.

"Там серьезное решение по финансовой поддержке на 50 млрд, а также по российским замороженным активам есть большая доля других 50 млрд, которую мы можем использовать для наших гуманитарных, социальных потребностей поддержки Украины в этом году", - сказал Зеленский.

Президент очень рад, что за 2024 год "наработан хороший вход в 2025".

Скандальные заявления Маска

Как сообщал УНИАН, 6 января американский миллиардер Илон Маск, который должен войти в состав президентской администрации Дональда Трампа, предложил идею чтобы США "освободили народ Британии от их тиранического правительства".

В декабре Маск выразил свою поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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