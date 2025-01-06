Медведев истерично отреагировал на слова Зеленского о российском народе и призвал к мести

Медведев заявил, что якобы нельзя ненавидеть весь народ.

Во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уважает ни главу России, ни российский народ за то, что они напали на нашу страну. Также в разговоре прозвучали слова о "презрении к народу РФ".

В ответ на это заместитель председателя Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал Зеленского и призвал россиян отомстить ему, сообщают росСМИ.

"Существо без полномочий нарушило правила стандартной политкорректности между воюющими странами. Можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу. Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей. Так было даже с фашистской Германией", - написал он в российской соцсети.

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Медведев заявил, что якобы нельзя ненавидеть весь народ, даже если страны воюют друг против друга.

"Он (Зеленский - УНИАН) заявил, что "презирает весь российский народ". Понятно, и "весь российский народ презирает" его. И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности", - добавил он.

Другие заявления Владимира Зеленского из интервью

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, откажется ли наша страна от своих территорий в обмен на членство в НАТО. Он отметил, что Украина хочет добиться завершения войны дипломатическим путем.

Кроме того, Зеленский раскритиковал западных союзников за бездействие перед войной. Он вспомнил начало полномасштабной войны и то, как западные союзники до последнего откладывали предоставление помощи нашей стране.

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